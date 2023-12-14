Bir yumruktan rejim krizi üretmeye çalıştılar! Zilletin şizofrenleri

AK Parti iktidarı kurmaylarına ve vatansever gazetecilere şiddete varan eylemlerin tamamına sahip çıkan Zillet zihniyet ile güdümlü medyası, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan saldırıyı fırsat bilerek yine benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülüğe imza attı.

Eski bakanlardan Taner Yıldız’a yumruklu saldırıyı “Yumruk Terapisi” manşetiyle okurlarına duyuran, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a saldıran sözde gazeteci Hüseyin Satı’yı alnından öperek yanağını okşayan CHP ve avaneleri, Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasını “rejim krizi” haline getirmeye çalıştı. Münferit bir hadiseyi çarpıtan fondaş medya, “yumruk rejimi”, “başkanın adamları”, “memleket tekmelendi” şeklindeki şizofrence manşetlerle sanki saldırıyı AK Parti hükümeti organize etmiş gibi kirli bir algı oluşturmaya çalıştı. Malum zihniyetin şizofren tavrını Akit’e değerlendiren siyasetçiler ve gazeteciler, “zillet şiddetten rant devşirmeye çalışıyor” görüşünde birleşti.

Zilletin karın ağrısı başka

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Sporda, futbolda yaşanan bu olaylar ilk değildir. Bunu kabul etmek de mümkün değildir. Lakin bir anlık yumruğu atan kişinin geçmişteki mensubiyetini, kimliğini olayın merkezine oturtmaktaki amaç, fail üzerinden bir kampanya başlatarak olayı mecrasından çıkartıp siyasi bir olaya dönüştürmektir. Geçmişte benzer menfur olaylar karşısında dilleri lal olanların bugün mal bulmuş mağribi gibi manşetlerle gündem belirlemeye ve buradan siyasi bir rant elde etmeye çalışmaları ahlaksızlıktır. Filistin konusunda atılan adımların bir yerleri rahatsız ettiğini biliyoruz. O bir yerlerin yerli şubelerinin de başta Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi itibarsızlaştırmak için her fırsatı ganimete dönüştürme gayretlerini ibretle izliyoruz. Eğer gerçek maksat sporda şiddetin önlenmesi ise futbol sektörünün tüm aktörleri devreye girsin ve konu enine boyuna araştırılsın” dedi.

Bunlar kendine demokrat

Gazeteci Yazar Cem Küçük ise şunları söyledi: “Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırıyı kabul etmek mümkün değil. İstediğiniz kadar haklı olun, kimseye fiziki şiddet uygulanamaz. Ankaragücü kulübü eski başkanı Faruk Koca’nın tutuklanması doğru. Ancak bu saldırıyı yapan CHP’li, İyi Partili veya HEDEP’li biri olsaydı muhalefet ve medyası ne derdi? Birgün Gazetesi’nin firari yazarı Erk Acarer, Sabah gazetesinin kadın muhabiri Dilek Yaman’ı yumrukladığı için kınamamıştı bile. Akit’in Haber Müdürü Murat Alan çocuğunun yanında darp edildi. Bunlar çıkıp tek laf etmedi. Bunlar asla Türkiye’nin demokrasisinden yana değiller. Kendi arkadaşlarına yapılırsa rejim krizi haline getiriyorlar. Türkiye’de rejimin veya başka bir şeyin çürüdüğü yok.”

İkiyüzlü muhalefet

Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'i yumruklaması üzerinden rejim krizi çıkarmaya çalışan CHP ve fonlu Sözcü Gazetesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız’ın burnunun kırıldığı yumruklu saldırıyı “Yumruk Terapisi” manşetiyle okurlarına duyurmuştu. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a saldıran sözde gazeteci Hüseyin Satı, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran tarafından alnından öpülmüştü. Aynı kafa, CHP’nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan şehit yakınına 5 yıllık hapis cezasını ise beğenmeyerek “Adalete bak” şeklindeki duyurmuştu.

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