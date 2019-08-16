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Bir yılda dört yarışmadan beş ödülle döndü

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinin üstün yetenek burslu öğrencisi 15 yaşındaki Kaan Turan, bu yıl farklı kategorilerde ve ülkelerde katıldığı tüm müzik yarışmalarından ödüllerle döndü.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:46
Bir yılda dört yarışmadan beş ödülle döndü

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinin üstün yetenek burslu öğrencisi 15 yaşındaki Kaan Turan, bu yıl farklı kategorilerde ve ülkelerde katıldığı tüm müzik yarışmalarından ödüllerle döndü. Başarılı genç, son bir yılda katıldığı dört yarışmadan piyano, bestecilik ve orkestra dallarında toplam beş ödül kazandı.


6 yaşında başladığı müzik yaşantısında küçük yaşta yurt dışında birçok yarışma, festival ve sanat organizasyonlarına katılan, verdiği konserler ve aldığı derecelerle uluslararası çapta başarılar kazanan Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinin burslu öğrencisi Kaan Turan, ödüllerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Piyano çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ile sürdürürken bir yandan da akademik eğitimine özel bir kolejde burslu olarak devam eden Kaan Turan, son bir yılda katıldığı dört yarışmadan farklı dallarda toplam beş ödül kazanmayı başardı. Kaan Turan, bu yıl ilk ödülünü, mart ayında katıldığı Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM) ile Kansu Ailesi’nin birlikte düzenlediği Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Şarkı Beste Yarışması’nda kazandı. Turan, bir beste yarışmasına ilk kez katılmasına karşın hepsi kendisinden yaşça büyük olan diğer bestecilerin arasından sıyrılarak Kansu’nun “Kar Havası” şiirine yaptığı bestesiyle üçüncü olmayı başardı.



Uluslararası ödüller kazanıyor


Genç müzisyen, Mayıs ayında Barcelona’da katıldığı “Mediterranian Legends Müzik Festivali”nde solo piyano yarışmasında birinci oldu ve Festival Büyük Ödülü’nü kazandı. Orkestra kategorisinde ise İzmir Amerikan Koleji Klasik Müzik Orkestrası ile birlikte üçüncülük ödülünü elde etti. Haziran ayında Amerika’nın prestijli yarışmalardan biri olan William Knabe Konçerto Yarışması’na katılan Kaan Turan, 150 yarışmacı arasında video kayıt sistemi ile gerçekleştirilen ilk elemeleri geçerek toplam 22 kişi ile birlikte yarı finale kaldı. Yarı finaldeki üstün performansı ile 5’li finallere kalmayı da başaran Turan, seyirci oyları ile aldığı seyirci ödülü ve mansiyon ödülü ile birlikte bu yarışmada iki ödül birden kazanmayı başardı.


Kaan Turan, yarışma başarılarının yanı sıra birçok etkinlikte de yer aldı. Genç müzisyen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezinde Şef Uğur Sayınbatur yönetiminde İzmir Festival Orkestrası ile E. Griegpiyano konçertosunu seslendirdi. 19 Mayıs’ın 100. yılına özel olarak hazırlanan ve Türkiye’nin başarılı sekiz gencinin yer aldığı “Güç Sensin” temalı sosyal sorumluluk belgeselinde yer alan Kaan Turan, Türk gençliğine başarıları ile ilham vermesi için seçilen örnek gençlerden biri oldu. Bugüne kadar piyanodaki başarılarıyla ön plana çıkan, beste yarışmasında ve okul orkestrasıyla ödüller kazanan Turan, hangi alanı olursa olsun müziğin, bir tutku olarak hayatında hep olacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:46
  1. sanat
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