Bir yılda 247 ton plastik atığı önleyen Migros'tan Çevre Günü'nde alışveriş çantası hediye

Geçen yıl başlattığı “Poşetsiz Alışveriş Hareketi”nekatılan duyarlı müşterilerine teşekkür etmekiçin fidan diken Migros’un toplam fidan bağışı 564 bine ulaştı. Migros şimdi de poşet kullanımını azaltmayı teşvik için çekiliş kampanyası düzenliyor. “Poşetsiz Alışveriş Hareketi”ne bugüne kadar katılan 4 milyon kişi alışverişinde hiç poşet kullanmayıp çekiliş hakkı kazandı ve toplamda işlem başına poşet kullanımı oranı yüzde 21 düştü. Sürdürülebilir ve izlenebilir tarım, gıda israfı, iklim değişikliği ve plastik atıklarla mücadele konularında öncü çalışmaları bulunan Migros bir yılda 247 ton plastik atığın önüne geçti.

Plastik atıklarıyla mücadele alanındaki çalışmalarına müşterilerini ve tedarikçilerini de dahil ederek etki alanını genişleten Migros, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da desteği ile Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen’den alışveriş yapan müşterilerine sınırlı sayıda çok kullanımlıalışveriş çantası hediye ediyor.

Ayrıca Migros ve Macrocenter müşterileri, “Poşetsiz Alışveriş Hareketi” kapsamında 17 Haziran tarihine kadar Money özellikli kartları ile mağazadan, poşet almadan yaptıkları alışverişlerde her 50 TL ve katları için çekiliş hakkı kazanıyor.Plastik poşet kullanımını azaltarak doğaya katkı sağlayan müşteriler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalıyor.“Poşetsiz Alışveriş Hareketi”nebugüne kadar katılan 4 milyon kişi alışverişinde hiç poşet kullanmayıp çekiliş hakkı kazandı ve toplamda işlem başına poşet kullanımı oranı yüzde 21 düştü.

2021 yılında “Poşetsiz Alışveriş Hareketi” ile plastik poşet kullanımını azaltan duyarlı müşterilerine de Ege Orman Vakfı aracılığıyla Manisa Yunt dağına fidan dikerek teşekkürlerini sunan Migros, bugüne kadar dikilen toplam fidan sayısını 564 bine çıkardı.

Hedef, 2023 yılında kadar 500 tona yakın plastik azaltımı

Migros, plastik atıklarla mücadele kapsamında 2023 yılına kadar 500 tona yakın plastik kulllanımını önleme taahhüdü kapsamındayapılan süreç iyileştirmeleri ve iş birlikleriyle ilk yılda 247 ton plastik atığın önüne geçti. Poşet kullanım alışkanlıklarının dönüşümünü sağlayan çalışmalarıyla 2021 yılında 2 milyonu aşkın çok kullanımlı çanta ve bez çantanın kullanımını sağladı. Özgün markalı ürünlerinin ambalajlarını analiz eden Migros, içerik ve geri dönüşüm oranlarını iyileştirmek önerilerini tedarikçileriyle paylaştı. Migros markalı bulaşık deterjanlarının ambalajlarında yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş pet kullanımına başladı.

Çevre Bizim, Sahil Bizim

Migros, çevre bilinci ve farkındalığının artırılması sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda “Çevre Bizim, Sahil Bizim” mesajıylahayata geçirilen kıyı temizliği etkinliğine katılan Migros ve Macrocenter çalışanları Marmara’dan Kuzey ve Güney Ege’ye, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar toplam 15 sahilde atık toplarken, herkesi çevre konusunda duyarlılığa davet ediyor.

3 yılda 50 milyon öğünlük gıda kurtarıldı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 2030 yılına kadar gıda imha oranlarını yüzde 50 indirmeyi amaçlayan şirket, bu alandaki operasyonel süreç iyileştirmeleri, indirimli satışları ve bağışlarla 3 yılda 50 milyon öğünlük gıdayı kurtarılmasını sağladı. Sürdürülebilir ve izlenebilir tarımın desteklenmesi konusunda İyi Tarım Uygulamalı meyve – sebze satış tonajını artırmayı amaçlayan, küçük üretici ve çiftçileri eğitim, danışmanlık, toplu alımlarla destekleyen Migros rejeneratif tarım kapsamında öncü bir pilot çalışmayı da başlattı.

Karbon salımını 4 yılda yüzde 26 azalttı

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ilk yayınlandığı günden bu yana, endekste aralıksız yer alan tek perakendeci olan Migros, İyi Gelecek Planı doğrultusunda, sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla ele alıyor. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin çalışmaları kapsamında metrekare başına günlük karbon salımını 4 yılda yüzde 26 oranında azalttığı mağazalarında 2030 yılına kadar ilave yüzde 35 karbon azaltımı amaçlarken, su tüketimini ise yüzde 10 azaltmahedefi bulunuyor.