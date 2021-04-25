Bir yıl önce Thodex uyarısı yaptı! 'Demişti dersiniz'

Thodex kripto para borsasının kurucusu CEO Faruk Fatih Özer binlerce kripto para yatırımcısını dolandırarak yurt dışına kaçtı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer'in 2 milyar dolarlık Dogecoin ile kaçtığı belirtiliyor.

Özer'in yaptığı vurgun sonrası binlerce yatırımcı mağdur olurken onları tam bir yıl önce Çağrı Keskin isimli bir kişinin sosyal medya üzerinden uyardığı ortaya çıktı.

Keskin, Thodex'in ünlü isimleri kullanması ve Porsche çekilişi yaptığı günlerde Twitter hesabından, "Thodex denen kripto para borsası bunca ünlüyü tanıtımlarında kendine siper ettiğine göre kesin arkasından bir vurgun hikayesi patlayacak. Demişti dersiniz." diyerek tarihe not düştü.

Ancak reklamlarla gözü boyanan yatırımcı bu tuzaklardan kurtulamadı.

Soruşturma devam ediyor

CEO Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer gözaltına alındı. Aranan 80 kişiden 66'sı gözaltına alındı. Firari Özer, kız kardeşi Serap Özer ve firmanın muhasebe müdürünün yanı sıra, şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.