Bir yerleşim yeri daha Eş Şebab'ın eline geçti

Eş Şebab'ın Somali'nin orta kesiminde bir yerleşim yerini kontrol altına aldığı bildirildi.

Eş Şebab'ın Somali'nin orta kesiminde bir yerleşim yerini kontrol altına aldığı bildirildi.

Somali'nin orta kesiminde Eş Şebab'ın bir yerleşim yerini ele geçirdiği rapor edildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Eş Şebab, bugün şafak vaktinde Orta Şabel bölgesine bağlı Nuur Duugle yerleşimine baskın düzenledi.

Yaşanan çatışmaların ardından Mogadişu yönetimi güçleri yerleşim merkezinden çekildi. Yerleşimi ele geçiren Eş Şebab mensuplarının görüntüleri sosyal medya üzerinden servis edildi.

Nuur Duugle, bölgedeki stratejik öneme sahip Ceeldheer ve Masagaweyn yerleşimlerine giden yolun üzerinde bulunuyor.

 

Eş Şebab'ın bir süredir bölgede askeri yığınak yaptığı ve saldırıya hazırlandığı rapor ediliyordu.

Mogadişu yönetimi özellikle 2022 ve 2023 yıllarında Orta Şabel-Hiran hattındaki saldırılarında birçok yerleşimi kontrol altına almış, Eş Şebab çatışmasız olarak bu bölgelerden çekilmişti.

Ardından grup başlattığı vur-kaç saldırılarıyla Mogadişu yönetimi güçlerine ağır kayıplar verdirmiş, 2023 yılının Ağustos ayındaki Cawsweyne saldırısı sonrasında büyük kayıplar veren hükümet güçleri saldırıları durdurmak zorunda kalmıştı.

Eş Şebab 2025 yılı başından itibaren bu bölgelerde karşı saldırıya geçerek geniş çaplı ilerleme kaydetti. Kaybettiği bölgelerin yeni sıra yeni yerleşimleri de ele geçirdi.

Kaynak: Mepa News

