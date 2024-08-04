Bir yangın haberi de Çorum'dan

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Soğucak ve Büyük Keşlik köylerin arazisinde başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Alaca Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Alaca'da başlayan ve Ortaköy ilçesi sınırlarına da sıçrayan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Bölgenin ormanlık alan olması nedeniyle itfaiye ekiplerine destek olarak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Alaca’da çıkan yangında yaklaşık 2 bin dönüm arazı yandı.