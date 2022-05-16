Bir yanda oligarklar, bir yanda Çakıcı.. Solcu Birgün, tercihini kullandı: Oligarklardan yanayız!

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Birgün yazarı Timur Soykan, İstanbul Yelen Kulübü'nde yaşanan istifalardan sonra Alaattin Çakıcı'yı hedef aldı.

Yazısında, "İstanbul Yelken Kulübü’ndeki fırtınanın nedeni Alaattin Çakıcı’ymış" başlığını kullanan Soykan, "Çakıcı’ya kulüpte özel köşe verilmiş. Oğlu Ali Çakıcı kulübe üye olmak için başvurunca ‘çökme’ iddialarına ve yönetimin istifasına kadar giden olaylar yaşanmış." ifadelerini kullandı.

"Alaattin Çakıcı’nın kulübe çökmek istediği konuşuluyordu." diyen Soykan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Yönetim kurulunun 3’ü kadın 12 üyesi istifa ederek kulübü olağanüstü genel kurula yani seçime götürdü. Ahmet Saruhan bu olaylar nedeniyle olağanüstü genel kurulda yakınındaki isimleri ihanetle suçlamıştı. İddiaya göre; Alaattin Çakıcı da kulübe çökmek gibi bir amacının olmadığını, zaten burasının bir dernek olduğunu ifade ediyordu. Hatta "Çökecek olsam burayı ihaleye çıkartır, alırım" dediği öne sürülüyor.

Gelelim yeni başkan Ahmet Kara’nın yönetimden çekilmesinin gizemine. İddiaya göre; kulüpte kendisine ayrılan bölümde oturan Alaattin Çakıcı, başkan seçilen Ahmet Kara’yı ayağına çağırdı. "Benim buraya çökmek gibi bir amacım yok ama senin başkan olmana izin vermeyeceğim" dedi. Ahmet Kara bu tehdit nedeniyle Şubat 2022’deki olağan genel kurulda aday olmadı. Onun yerine Yavuz Dinar’ın seçilmesinde Alaattin Çakıcı’nın bir etkisi olmadığı ifade ediliyor. Zaten Yavuz Dinar 306 delegeden 301’inin oyunu almıştı.

Alaattin Çakıcı 2022 yılbaşından sonra Bodrum’a geri döndü. KKTC’ye de sık sık gitmeye başladı. İstanbul Yelken Kulübü’nde şimdilik rüzgârlar duruldu. İstanbul’un merkezi ve en değerli tesislerinden birinde yaşanan bu olay kadar aylarca bir sır olarak kalması dikkat çekici. Bu sır; Türkiye’nin içinde bulunduğu karanlığın yanı sıra korku iklimini de ortaya koyuyor.