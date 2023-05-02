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Siyaset Bir yanda HDP bir yanda CHP bayrağı! Slogan: Terörist başına özgürlük
Siyaset

Bir yanda HDP bir yanda CHP bayrağı! Slogan: Terörist başına özgürlük

Yeniakit Publisher
2023-05-02 23:08:00 -
Bir yanda HDP bir yanda CHP bayrağı! Slogan: Terörist başına özgürlük

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nun Ağrı mitinginde kürsüye çıkmalarından sonra HDP'liler, teröristbaşı Abdullah Öcalan için "özgürlük" sloganları attı.

Gittiği iftar programlarında saçını örterek onlardan görünen Dilek İmamoğlu, terör sevicilere zafer işaretiyle eşlik etti.

Görüntülere sosyal medyada tepki yağarken, "20 saniyelik video Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek için yeterli." yorumları yapıldı.

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