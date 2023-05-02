Bir yanda HDP bir yanda CHP bayrağı! Slogan: Terörist başına özgürlük
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nun Ağrı mitinginde kürsüye çıkmalarından sonra HDP'liler, teröristbaşı Abdullah Öcalan için "özgürlük" sloganları attı.
Gittiği iftar programlarında saçını örterek onlardan görünen Dilek İmamoğlu, terör sevicilere zafer işaretiyle eşlik etti.
Görüntülere sosyal medyada tepki yağarken, "20 saniyelik video Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek için yeterli." yorumları yapıldı.
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