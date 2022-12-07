Bir yanda Erdoğan bir yanda Kılıçdaroğlu, Demirtaş, Kavala! Saadet Partili kaç kişi bu temenniye 'amin' der?

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin parmağında oynattığı Zillet İttifakı'nın koltuk değneğine dönüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamayla ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

Türkiye’deki darbelerin hep medya ayağı olan Hürriyet gazetesinin kurucularından Sedat Simavi’nin torunu Harun Simavi’ye ait ‘Diken’ adlı internet sitesine konuşan Karamollaoğlu utanmadan sıkılmadan “Erdoğan’ndan Cenab-ı Hakk’ın huzurunda davacı olacağım” dedi.

Karamollaoğlu’na, Erbakan’a zulmedenlerle iş tuttuğunu, başörtüsüne ‘bez parçası’ diyenlerle yol yürüdüğünü, ‘Anıtkabir’de iman tazeledik’lerini iddia edenlerle aynı masaya oturduğunu, LGBTİ’lere kadro veren belediyelere destek çıktığını hatırlatan Milli Görüş’çüler ve siyasiler, “Kişi sevdikleriyle beraberdir. Allah herkesi sevdikleriyle haşretsin” dedi.

Temel Karamollaoğlu’nun tepki çeken sözlerini Yeni Akit Gazetesi "Allah herkesi sevdiğiyle haşretsin" ifadeleriyle manşetine taşıdı. Konuyla ilgili Akit TV'nin Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli ifadeler kullandı.

"Temel Karamollaoğlu bir tarafta Tayyip Erdoğan için 'ahirette davacı olacağım' diyecek ama ömür tarafta, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na ben kefilim. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ittifak yapıp Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz' diyecek. Diğer taraftan gidecek, Yasin Börü'nün katili olan Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyecek, 'tahliye olması gerekiyor' diyecek. Kurban Bayramı'nda et dağıtan Müslüman bir genci katledenlerle tokalaşacak, onların özgürlüğünü önemseyecek.

Böyle bir tablo karşısında 'Saadet Partisi'ne gönül veren 1 milyon insan' diyelim, bu 1 milyon insandan kaç kişi, 'Allah herkesi sevdiğiyle haşretsin' diye bir cümle kurduğumuzda 'amin' der? Tabloya bunları koyacağız ama.

Bir yandan Temel Karamollaoğlu, 'Tayyip Erdoğan'dan davacıyım, onunla bir araya gelmem' diyecek ama Kemal Kılıdaroğlu'yla, Mithat Sancar'la, Selahattin Demirtaş'la, Osman Kavala ile yan yana olacak.

Bizde Saadet Partili gençlere, yaşlı amcalarımıza bütün yöneticilerine soracağız; 'Allah herkesi sevdiğiyle haşretsin'

Bu noktada durup düşünürler mi, yoksa hemen 'amin' mi derler? Kendilerine şöyle bir özeleştiri yapsınlar."