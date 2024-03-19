Bir yanda bombardıman diğer yanda silahlı saldırılar! İsrail Müslüman kıyımı yapıyor
Gazze'de sivillere bomba yağdıran katil İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği silahlı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin güneyindeki Beyt Feccar beldesi girişinde 31 yaşındaki Ziyad Ferhan Diyab Hamran'a ateş açtı.
Hamran'ın yaşamını yitirene kadar yaralandığı yerde tutan İsrail güçleri, Filistinlinin cenazesine de el koydu.
Cenin'in batısındaki Haşimiye köyünden Hamran'ın İsrail güçlerince öldürülmesinin ardından doğduğu köyde protesto gösterileri düzenlendi.
İsrailli kaynaklar, İsrail güçlerinin, Filistinlilerin toprakları üzerine inşa edilen Gush Etzion yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Hamran'ı vurduklarını belirtti.
Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerince saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 437'ye yükseldi.
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