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Siyaset Bir yalanı daha patladı! Emre Uslu Ümit Özdağ'ın yöneticisi olduğu dergide yazmış...
Siyaset

Bir yalanı daha patladı! Emre Uslu Ümit Özdağ'ın yöneticisi olduğu dergide yazmış...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Emre Uslu ile bir tanışıklığım olmadı." yalanına karşın FETÖ firarisi Uslu'nun, Özdağ'ın da Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer aldığı 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün dergilerinde yazılar kaleme aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 22:01:00 - 2022-08-04 22:25:52
Bir yalanı daha patladı! Emre Uslu Ümit Özdağ'ın yöneticisi olduğu dergide yazmış...

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'de bir zehir gibi yaydığı ırkçılık kara propagandası ile göçmen düşmanlığını sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yalanları birer birer ortaya çıkıyor.

Katıldığı bir televizyon programında firari FETÖ'cü Emre Uslu ile tanışmadığını söyleyen Özdağ, "Emre Uslu ile Twitter üzerinden yazışmadım", "Emre Uslu bana destek vermedi", "Emre Uslu benim cumhurbaşkanı adayım veya başbakan adayı olmamın çok iyi olacağını söylemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ'ın yalanları ortaya çıkan Twitter mesajları ile çürümüştü.


Ortaya çıkan Twitter mesajlarından sonra, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun, Özdağ'ın da Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer aldığı 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün dergilerinde yazılar kaleme aldığı öğrenildi.

Ümit Özdağ'ın, Emre Uslu'nun yazılarını tanıttığı Twitter mesajları da ortaya çıktı.

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