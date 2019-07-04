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Bir üzüm asmasından bir tondan fazla üzüm alıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Çanakçı Mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki İbrahim Akçam, evinin bahçesine 15 yıl önce diktiği 35 metre uzunluğundaki Mevlana türü üzüm asmasından her yıl bir tondan fazla üzüm topluyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:03
Bir üzüm asmasından bir tondan fazla üzüm alıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Çanakçı Mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki İbrahim Akçam, evinin bahçesine 15 yıl önce diktiği 35 metre uzunluğundaki Mevlana türü üzüm asmasından her yıl bir tondan fazla üzüm topluyor. Geçtiğimiz yıl 1200 kilogram üzüm toplayan Akçam, 2 sene önce bin 800 kilo üzüm toplayarak en yüksek verimi elde ettiğini söyledi.


Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Çanakçı Mahallesinde yaşayan İbrahim Akçam, 15 yıl önce evin bahçesine diktiği tek çubuk Mevlana türü çekirdekli üzüm asmasını evinin bahçesine kurduğu çardağa sardırarak bugün 35 metre uzunluğa gelmesini sağladı. Asmayı çardağa sardıran Akçam, yıllara göre hem gölgesinden hem ürününden yararlandığını belirterek, "Yaklaşık 15 yıllık bir asma. İki yıl önce bin 800 kilo üzüm alarak en yüksek verimi elde ettim. Ondan sonra bin 500 kilogram, bin 300 kilogram geçen yıl ise bin 200 kilo yaş üzüm aldım. Bu sene ne olur onu bilemiyorum. Bizim buralarda bu üzüme parmak üzümü veya Mevlana üzümü deriz. Bu asmanın uzunluğu yaklaşık 30-35 metre. 35 metrelik asmadan bu sene verim nasıl olur onu tam olarak bilemiyorum." dedi.


Akçam, yaz aylarında üzüm asmasının gölgesinde serinlerken, salkımları da seyretmenin insana ayrı bir keyif verdiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:03
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