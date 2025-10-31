Bir ustalık daha göz göre göre yok oluyor! Bir zamanlar servet kazandırıyordu, şimdi çırağı bile bulunmuyor!

Samsun’da 48 yıldır torna ustalığı yapan İbrahim Mırık, tarım malzemelerine olan ilginin azalmasıyla birlikte zanaatın da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Demirciler Çarşısı’nda römork, tırmık, karık sabanı, döner merdiven ve çatı üretimi yapan 60 yaşındaki İbrahim Mırık, geçmişte ürettiği tarım ekipmanları sayesinde her yıl bir ev ya da arsa alabildiğini, ancak artık çırak bulmakta bile zorlandıklarını anlattı.

1977 yılından bu yana sanayide torna ustalığı yapan Mırık, mesleği bırakmaya hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

"1977'den beri ustayım. Sanayide tornacı olarak yetiştim. 25 yıl römork, tırmık, karık sabanı, döner merdiven ve çatı yapıyorum. Aldanıp şehre geldim ama genç nesilden usta yetişmediği için zanaatımız ölmek üzere. Zanaatkar yetiştirmeye gücümüz yetmiyor. Yaşım da geldiği için bu yaz işleri bırakmayı düşünüyorum. Kaynak, hırdavat, bileme, kesme ve sap takma işlemleri de yapıyorum. Eskiye göre işlerimiz çok düştü. Eskiden her yıl işlerimizin çokluğundan dolayı ya bir arsa ya da bir daire alıyorduk şimdi ise kendimizi anca idare edebiliyoruz."

Çiftçiliğin önceden çok iyi olduğunu kaydeden Mırık, "Tütün ve mısır Samsun'da çok üretilirdi. Şu anda ise eski işler yok. Köylüler, mısır ve tütün üretmek yerine yerlerini satıyorlar. Bu da işlere kötü yansıyor. Gençlerin zanaata bir özentisi yok. Zanaat bilmek ileride değerlenecek ama kimse bulunamayacak. Hem gençler zanaat öğrenmek için isteksiz hem de ustalar çırak yetiştirmekte aciz kalıyor. Çalıştırmak için çırak almayı düşündüğümüzde de çıraklar önce kazanacakları parayı soruyor, mesleği sormuyor. O nedenle çırak da alamıyoruz. Tornacılığın geleceği bitti, kaynakçılık biraz daha devam eder" dedi.