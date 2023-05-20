Bir Ümit Özdağ rezaleti! Sokakları karıştırdığı yetmezmiş gibi camiyi karıştırmaya çalışıyor...
Bir gelenek haline dönen Hutbe tartışmaları bu 19 Mayıs'ta da yine tartışma konusu olarak gündemi meşgul etti.
Yaşanan tartışmalardan sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 30 Ağustos öncesi Cuma Hutbesinde yaptığı provokasyon da gündem oldu.
Sosyal medyada viral olan videoda Ümit Özdağ, sokakları provoke ettiği yetmezmiş gibi camide imama, "Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?" diye bağırarak camideki Müslümanları kışkırtmaya çalışıyor.
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