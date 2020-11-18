  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bir ülkeden heyecanlandıran haber! Koronavirüs aşısının dağıtımına başlandı
Dünya

Bir ülkeden heyecanlandıran haber! Koronavirüs aşısının dağıtımına başlandı

ABD'nin 4 eyaletinde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının dağıtımına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:33:00 - 2020-11-18 10:34:00
Bir ülkeden heyecanlandıran haber! Koronavirüs aşısının dağıtımına başlandı

ABD'li ilaç devi Pfizer, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı ortaklaşa geliştirdiği aşının pilot dağıtımına başladı.

New York Post gazetesi servis ettiği haberinde iki şirketin Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladığını duyurdu.

Haberde aşının dağıtımına başlanan New Mexico, Rhode Island, Tennessee ve Texas eyaletlerinin büyüklük, nüfus çeşitliliği, bağışıklık yapısının göz önüne alınarak seçildiği, farklı kent ve kırsal alanlardaki insanlara ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz 9 Kasım'da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmış, haber uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'de yeni sokağa çıkma kısıtlaması
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'de yeni sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirler..
Dünyayı uyardı: Koronavirüsten daha tehlikeli!
Dünya

Dünyayı uyardı: Koronavirüsten daha tehlikeli!

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, iklim değişikliği bağlantılı afetlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekerek "..
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay