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Dünya Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak
Dünya

Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı nedeniyle Türk İHA/SİHA'larına talep her geçen gün artıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:58:00 -
Bir ülkeden daha sipariş geldi! Tunus, Türkiye'den İHA alacak

Savaş alanlarındaki başarılarıyla, uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Türk İHA/SİHA’larına olan talep artıyor.

Bayraktar TB2’lerin ihracatının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ de, (TUSAŞ) ANKA-S İHA satışı için Tunus Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.

HaberTürk’ten Güntay Şimşek’in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, varılan anlaşma kapsamında TUSAŞ, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslim edecek.

Eğitimler başlıyor

Yaklaşık 80 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat anlaşması sonrasında, Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline, Ankara’da TUSAŞ tesislerinde eğitimler verilecek.

ANKA-S İHA ihracatı için Türkiye ile Tunus arasındaki görüşmeler, yaklaşık iki yıldır devam ediyordu.

Tunus Savunma Bakanlığı, 2019’un başında TUSAŞ’tan ANKA İHA tedarikine yönelik görüşmelere başlamıştı.

Ukrayna da alıyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, gelecek sene 5 Bayraktar İHA satın alacaklarını duyurmuştu.

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