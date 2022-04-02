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Aktüel Bir ülkeden daha PKK'ya duvar!
Aktüel

Bir ülkeden daha PKK'ya duvar!

Irak ordusu Şengal çevresindeki faaliyetlerini her geçen gün artırmaya devam ederken terör örgütü PKK’ya karşı bir yandan beton duvarlar diğer yandan tel örgülerle sınırlarını güçlendirmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 15:56:00 -
Bir ülkeden daha PKK'ya duvar!

 yeniakit  Ankara 

Irak hükümeti, terör örgütü PKK’nın Şengal ve bölge topraklarından silahlarını bırakarak çıkmasını içeren anlaşmanın koşullarını yerine getirmediği gerekçesiyle önlemlerini artırıyor.

Irak ordusu, yaklaşık bir aydır Şengal çevresini, özellikle de Rojava sınırındaki bölgeyi kuşatmak amacıyla yeni önlemler almaya başladı. PKK ile arasına beton güvenlik duvarları inşa etmeye başlayan Irak ordusu, diğer taraftanda tel örgü ve üs kurma çalışmalarına da hız verdi. Söz konusu tel örgüler sadece sınır bölgelerine çekilmiyor.

Terör örgütü PKK’nın medya organlarının haberlerine göre Irak ordusunun planında tel örgüler, sınırın 5 kilometre uzağına döşenecek. Plana göre Mediban hattından Sinun ilçesine bağlı Bir Qasim köyüne dek tel örgüler döşenecek. Şengal’de sınır hattından 5 kilometre içeri girildiğinde Xanesor ve Sinun’a yaklaşılır. Irak ordusunun, sınıra yakın bölgelerde yaklaşık 10 üs inşa ettiği bildirilirken, Irak ordusunun bölgedeki faaliyetleri de sürüyor.

Rojava ve Şengal arasındaki duvarın inşası da devam ediyor. Irak ordusuna bağlı 18. Irak Sınır Muhafızları Tugayı tarafından uzun süredir Rojava ile Şengal arasına 250 kilometrelik duvar örme işlemi sürdürülüyor. Duvarın yüksekliğinin 3 metre ve 75 santimetre olması planlanıyor.

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