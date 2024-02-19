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Dünya Bir ülkeden daha işgalci İsrail'e şok! Soykırımcının elçisi kovuldu
Dünya

Bir ülkeden daha işgalci İsrail'e şok! Soykırımcının elçisi kovuldu

Yeniakit Publisher
2024-02-19 21:41:00 - 2024-02-19 21:45:21
Bir ülkeden daha işgalci İsrail'e şok! Soykırımcının elçisi kovuldu

Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın, Gazze'deki katliamları nedeniyle Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesinin ardından gerilen ilişkiler tamamen koptu. Brezilya, İsrail büyükelçisini sınır dışı edip, İsrail'deki büyükelçisini geri çekti.

Katil İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaptığı katliamlara yüksek tondan tepki dün Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'dan geldi. Lula, Netanyahu'yu Hitlere benzetti. Netanyahu ise Lula Da Silva'ya tehdit dolu bir dille karşılık verdi.

İki ülke ilişkileri resmen koptu

Gerilen Brezilya-İsrail ilişkileri resmen koptu. Brezilya, İsrail büyükelçisini ülkeden kovarken, kendi elçisini ise geri çağırdı.

Lula'dan Netanyahu'ya Hitler benzetmesi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti. Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyleyen Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

İsrail, istenmeyen adam ilan etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lula'nın sözlerine "İsrail’i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını" söyleyerek sert tepki verirken, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ise istenmeyen adam ilan etti.

Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vashem" Yahudi Soykırım Anıt Müzesine çağrıldığını duyurdu.
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Brezilya Devlet Başkanının sözlerinin "ciddi bir Yahudi karşıtı saldırı" olduğunu savunan Katz, bunu "affetmeyeceklerini ve unutmayacaklarını" ifade etti.

Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın "özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olacağını" kaydetti.

İsrail büyükelçisini sınır dışı etti

Yaşanan gerilimin ardından Brezilya, İsrail büyükelçisini sınır dışı etti. Kendi büyükelçisini ise İsrail'den geri çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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