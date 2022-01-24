Bir ülkeden daha İHA hamlesi! Türkiye'den teknoloji transfer edecekler

Yayımlanan bazı raporlar Pakistan'ın Çin ve Türkiye'den İHA üretimi konusunda teknoloji transferi yapacağını ortaya çıkardı.

Raporlar, Pakistan'ın Türkiye ve Çin ile ortak bir insansız hava aracı programı kuracağını gösterdi.

Globalvillagespace'ten aktarılan habere göre, Pakistan, İHA teknoloji üzerine Türkiye ve Çin ile ortak bir çalışma başlatıyor. Pakistan'ın önde gelen savunma uzmanlarından Aerosint Division PSF, haberi bir dizi tweet ile açıkladı.

SİHA'ları içeren ortak program

Tweet dizisinde, "Resmi kaynaklar Pakistan, Çin ve Türkiye'nin şu anda 'Sadık Wingman' SİHA'larını içeren ortak bir program üzerinde çalıştığını doğruladık" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Akşam