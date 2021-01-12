Bir ülkede daha flaş gelişme! On binlerce kişi Telegram'a geçti

ABD Başkanı Donald Trump'a ait hesapların Kongre Binası'nda en az 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ayaklanmanın ardından askıya alınması Amerikalı kullanıcıları farklı arayışlara sevk etti.

Başkan'ın olaylarda kışkırtıcı rol oy oynadığı gerekçesiyle Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarının kapatılmasının ardından Parler adlı sosyal medya platformunun da uygulama marketlerinden kaldırılması Trump taraftarlarını yeni bir mecraya itti.

Daily Telegraph'ın haberine göre Parler'ın çevrimdışı hale gelmesiyle birlikte Trump destekçileri şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'a akın etti.

Telegram pazar günü, Trump'ın Facebook ve Twitter'dan uzaklaştırılmasının ardından kullanıcıların çevrimiçi olarak kendilerine yeni bir yuva araması ve teknoloji şirketlerinin de alternatif olarak ortaya çıkan konuşma ağı Parler'ı kesmesiyle ABD'de en çok indirilen ikinci uygulama oldu.

Sensor Tower adlı veri şirketinin analizlerine göre, Kongre baskınının yaşandığı 6 Ocak'la 10 Ocak arasında geçen zamanda ABD'de 545 bin kişi Telegram uygulamasını indirdi. Yükleme sayılarının, WhatsApp'ın yeni gizlilik politikasıyla ilgili tartışmalar nedeniyle de arttığı kaydedildi.

Habere göre Parler'ın ulaşılamaz olmasından önce kullanıcılar Telegram'a geçiş çağrısı yapmıştı.

Trump'ın üst düzey müttefiklerinin yanı sıra oğlu Donald Trump Jr. ve eski avukatı Sidney Powell dahil güçlü destekçilerinin Telegram uygulamasından sıklıkla mesaj paylaştığı biliniyor.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Apple ve Google'ın Parler'ı akıllı telefonlar için sundukları mağazalardan kaldırmasının ardından cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu şirketlerin "özgürlükler açısından Twitter'ın çok daha büyük bir sorun teşkil ettiğini" söylemişti.

Durov ayrıca, uygulamalarının, App Store'dan kaldırılması halinde bile iPhone telefonlarda kullanılmaya devam etmesini sağlamak için çalıştıklarını bildirmişti.

"Risk taşımıyor" iddiasında bulundu

Maryland Üniversitesi'nde bilgi çalışmaları alanında öğretim görevlisi Jen Goldbeck, Telegram'ın sadık Trump destekçileri için Parler'dan daha uzun vadeli bir yuva olabileceğini, çünkü çevrimdışı kalma olasılığının daha düşük olduğunu söyledi.

Goldbeck, "Yalnızca o alternatif sağ gruplar tarafından kullanılmışsa, bu Apple veya Google'a biraz kontrol imkanı verebilir ancak bunlar insanların meşru nedenlerle kullandığı genel mesajlaşma uygulamalarıdır" dedi.

Söz konusu uygulamanın güvenilir ve kullanımı kolay olduğu için Trump destekçilerinin genelde tercih ettiği Gab, 4chan ve TheDonald.win gibi sitelerden daha çekici olabileceğini belirten Goldbeck, "Bunlar ortalama bir MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) taraftarı için tuhaf platformlardır, kendilerini normal sosyal medyada gibi hissetmezler ve içeri girip anlamak biraz zor olabilir. Kendini adamış bir destekçi değilseniz, kullanımı kolay, istikrarlı ve risk taşımayan bir yer bulmak istersiniz" diye ekledi.