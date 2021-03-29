Bir ülke yasa boğuldu: En zengin iş adamı helikopter kazasında öldü

Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner'in hayatını kaybettiği açıklandı. 54 yaşındaki milyonerin ölümü Çekya'da şoka neden oldu. Alaska'daki kayak tatilinden döndüğü sırada içinde bulunduğu helikopter düşen Kellner, 2020 verilerine göre 19 milyar dolardan fazla.

Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlardaki işletmeleri kontrol eden PPF'nin sahibi olan Kelllner'ın varlıklarının, Haziran 2020 itibarıyla toplam 44 milyar euro olduğunu belirtilmişti.

Kellner'ın ölümü sırasında helikopterde 5 kişi daha vardı. Kellner ile birlikte Gregory Harms, Benjamin Larochaix, Sean McMannany ve pilot Zachary Russel'ın da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kellner'ın tatili sırasında Tordrillo Mountain Lodge isimli tesiste kaldığı açıklandı. Şirket sözcüsü Mary Ann Pruitt'in yaptığı açıklamaya göre rehberler helikopterli kayak konusunda Alaska'nın en iyisiydi ve uzmanlardı.

Eurocopter AS50 tipi helikopterin neden düştüğü bilinmezken Pruitt, "Kellner ve Larochaix, sadık müşterilerimizdendi ve sık sık bizi ziyarete gelirlerdi. Bu acı haber hem çalışanlarımız hem de yakınları için çok acı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kellner, çalışma hayatına fotokobici olarak başladı. 1991'de ise yatırım fonu PPF'i kurdu.

ABD dergisi Forbes'e göre Çek Cumhuriyeti'nin en zengin adamı ve dünyanın 73. en büyük serveti olan Petr Kellner, Çekya'nın da en zengin iş insanı olarak tanınıyordu.