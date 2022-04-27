Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın aldı

Kırgız Parlamentosu Milletvekili Mirlan Samyikozho, Kırgızistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev’e yönelttiği soruda Türkiye’nin Tacikistan’a Bayraktar sattığına yönelik çıkan haberlerin doğruluğu hakkında bilgi talep etti.

Kulubayev ise soruya şu şekilde yanıt vererek iddiaları teyit etti:

"Evet, bu doğru. Elçiliğe bu yönde bir soru sorduk. Teyit edebiliriz. Türk tarafına bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirttik zira Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sorunlar çözülmüş değil. Fakat Türkiye bunun ‘iş’ olduğunu söylüyor. Askeri-teknik iş birliğinin devam edeceğini belirtiyorlar."

Bakan Kulubayev, konu ile alakalı olarak tüm bilgileri aldıktan sonra Türk tarafı ile görüşmeler gerçekleştireceklerini de belirtiyor.

Türkiye ve Tacikistan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Mirzo tarafından henüz geçtiğimiz hafta imzalanmıştı.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından Türkiye ve Tacikistan arasındaki ortak inanç, tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olunduğu belirtildi.

Bunların yanı sıra Akar’ın iki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliğinin artırılmasının önemini ifade ettiği bildirildi.

Türkmenistan, Orta Asya ülkeleri arasında ilk Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden ülke olmuştu. Kırgızistan’ın Bayraktar’ları ise geçtiğimiz yıl Aralık ayında ülkenin envanterine girmişti. Şu anda ise Kırgız Sınır Güvenlik Güçleri tarafından aktif bir şekilde kullanılıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Kırgız Bayraktar’larından bir tatbikat kapsamında MAM-L mühimmatı atışı yapıldığına da şahit olmuştuk.

Kırgızistan-Tacikistan Sınır Tartışması

İki ülke arasında sınır anlaşmazlıklarından dolayı belli aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Kırgız ve Tacik tarafı arasındaki son çatışma 12 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. İki taraf da ağır silahlara başvurmuştu. Çatışmaların ardından bölgede bulunan 18.507 kişi tahliye edilmişti. 13 Nisan’da ise bu kişiler yerleşim yerlerine geri dönmüştü. Çatışmalarda ise toplamda 6 Kırgız ve 1 Tacik sınır güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Nisan 2021’de çıkan bir çatışmada ise işler oldukça kızışmıştı. Çatışmaların çıkmasının ardından toplamda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 154 kişi ise yaralanmıştı. Tacikistan tarafı çatışmalarda 19 vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 87 vatandaşının ise yaralandığını aktarmıştı.

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