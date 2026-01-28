Bir ülke daha sosyal medyada yaş kısıtlaması planlanıyor!

Avusturya, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmalarını yasaklamayı planlıyor.

Avusturya hükümeti, dijital güvenliği artırmak amacıyla 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Avusturya Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll, kamu yayıncısı ORF’ye yaptığı açıklamada, bu konuda Avustralya’nın attığı radikal adımların kendileri için bir model teşkil edebileceğini vurguladı.

Uygulama takvimi ve uzman çalışmaları

Sekreter Pröll, yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi sürecinde ilk etapta uzmanlar ve ilgili paydaşların bir araya gelerek teknik detaylar üzerinde çalışacağını belirtti. Düzenlemenin takvimi hakkında da ipucu veren Pröll, yasağın önümüzdeki eğitim-öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe girebileceğine dikkat çekti.

Muhalefetten "veri güvenliği" itirazı

Ancak hükümetin bu planı, koalisyon ortağı olan liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) tarafından sert bir dirençle karşılandı. NEOS Basın Sözcüsü Henrike Brandstötter, Avustralya modelini kesin bir dille reddettiklerini duyurdu. Brandstötter, ABD’deki "teknoloji oligarklarının" veri toplama pratiklerine atıfta bulunarak, bu verilerin siyasetçiler eliyle vatandaşlara karşı bir silaha dönüştürülme riskine karşı uyardı.

Küresel referans: Avustralya modeli nedir?

Avusturya’nın örnek aldığı Avustralya’daki yasak, 10 Aralık 2025 tarihinde resmen yürürlüğe girdi. 16 yaş altındaki gençleri hedef alan bu kapsamlı yasa kapsamında şu detaylar öne çıkıyor:

Kısıtlanan Platformlar: X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat’in yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick gibi toplam 10 mecra yaş sınırına tabi tutuluyor.

Hedef: Zararlı algoritmaların ve içeriklerin gençler üzerindeki negatif psikolojik etkilerini minimize etmek.

Ağır cezalar: Şirketlerin, yaş sınırının altındaki kullanıcı hesaplarını kapatmak için gerekli adımları atmaması durumunda 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) gibi devasa cezalarla karşılaşması öngörülüyor.

HÜDA PAR Genel Merkezi, geçtiğimiz günlerde yayımladığı gündem değerlendirmesinde Avustralya'da 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği hatırlatarak "Dünyada ilk kez hayata geçirilen bu yasa, algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. Türkiye'de de bu konu geç kalınmış olmakla birlikte tartışılmaktadır. Ancak çalışmalar hızlandırılmalı ve gerekli yasal düzenleme bir an önce hayata geçirilmelidir. Gençlerimizin denetimsiz ve sınırsız biçimde sosyal medya kullanımının önüne geçilmelidir." diye belirtmişti

