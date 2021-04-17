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Dünya Bir ülke daha Rus diplomatları sınır dışı edecek
Dünya

Bir ülke daha Rus diplomatları sınır dışı edecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi Çekya, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 23:39:00 -
Bir ülke daha Rus diplomatları sınır dışı edecek

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in diplomatların sınır dışı edilme kararını Rusya'nın Prag Büyükelçiliğine ilettiğini belirten Babiş ayrıca, söz konusu kararının Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile de paylaşıldığını ifade etti.

48 saat içinde ülkeden ayrılmaları istendi

Babiş, diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini de sözlerine ekledi.

2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgeden yüzlerce kişi tahliye edilmişti.

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