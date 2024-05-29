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Dünya Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu! Filistin memnuniyetle karşıladı
Dünya

Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu! Filistin memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 20:23:00 -
Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu! Filistin memnuniyetle karşıladı

Filistin Devleti, Meksika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma bildirimini memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Meksika’nın Terörün Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'nin uygulanmasına ilişkin davaya Uluslararası Adalet Divanı Kuralları'nın 63. maddesi uyarınca müdahale etme duyurusunu memnuniyetle karşıladı.

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