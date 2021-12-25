Bir ülke daha ATAK Helikopteri almak için sıraya girdi

Türk savunma sanayii ürünleri, Afrika ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Defense News Nigeria'nın haberine göre Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesinde T-129 ATAK helikopteri konusunda talepte bulunduğu belirtildi.

Haberin devamında TUSAŞ tarafından geliştirilen ATAK'ın oldukça önemli bir ürün olduğu ancak helikopterin motoru konusunda ABD ile lisans hakları sorununun yaşanılabileceği vurgulandı.

Kasım ayında Nijerya Savunma Bakanlığı taarruz helikopteri alımı için ihale açmış ve ihaleye Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'de (TUSAŞ) T-129 ATAK helikopteri ile katılım sağlamıştı. İhalenin diğer önemli katılımcıları ise Hindistan’dan HAL ve Avrupalı helikopter imalatçısı Airbus.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi 18 Aralık'ta Türkiye'ye ziyaret ederek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birebir ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda görüşme ile ilgili olarak, ''Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi ile görüştü. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu'' ifadeleri kullanıldı.

Kasım ayında Nijerya Deniz Kuvvetleri, Dearsan Tersanesi ile OPV 76 sınıfı 2 adet Açık Deniz Karakol Gemisi alımı için sözleşme imzalamıştı. İmzalanan sözleşme kapsamında Dearsan Tersanesi, OPV 76 sınıfı 2 adet Açık Deniz Karakol Gemisi'ni 37 ay içerisinde tamamlamayı planlıyor.