Bir TV'de iki program yapamayanlar dünyaya nizamat vermeye kalkıyor! Yılmaz Özdil 5 günde teslim bayrağını çekti
Koparılan büyük yaygara ile Sözcü TV'nin başına geçen Yılmaz Özdil 5 gün dayanabildi. İki program yapamayıp dünyaya nizamat vermeye kalkan Özdil, ayrılık kararını ekip arkadaşlarına iletti.
Yeniakit.com.tr
Muhalefet cephesindeki yöneticilerin sorumluluklarını çocuk oyuncağına çevirmesi, medyadaki muhaliflere de sirayet etti.
Dünyaya nizamat vermeye kalkanlar, televizyonda iki program yapmaya dayanamıyorlar.
Sadece 5 gün dayanabildi!
Büyük yaygara koparılarak Sözcü TV'nin başına geçirilen Yılmaz Özdil, sadece 5 gün dayanabildi.
Medya Radar'ın haberine göre Özdil, Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldı. Özdil kararını ekip arkadaşlarına iletti.
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Özdil'in ayrılık kararından sonra Sözcü TV'ye Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu olarak atanan Korcan Karar'ın bakacağı iddia edildi.