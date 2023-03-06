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Medya Bir TV'de iki program yapamayanlar dünyaya nizamat vermeye kalkıyor! Yılmaz Özdil 5 günde teslim bayrağını çekti
Medya

Bir TV'de iki program yapamayanlar dünyaya nizamat vermeye kalkıyor! Yılmaz Özdil 5 günde teslim bayrağını çekti

Koparılan büyük yaygara ile Sözcü TV'nin başına geçen Yılmaz Özdil 5 gün dayanabildi. İki program yapamayıp dünyaya nizamat vermeye kalkan Özdil, ayrılık kararını ekip arkadaşlarına iletti.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 23:20:00 -
Bir TV'de iki program yapamayanlar dünyaya nizamat vermeye kalkıyor! Yılmaz Özdil 5 günde teslim bayrağını çekti

 Yeniakit.com.tr 

Muhalefet cephesindeki yöneticilerin sorumluluklarını çocuk oyuncağına çevirmesi, medyadaki muhaliflere de sirayet etti.

Dünyaya nizamat vermeye kalkanlar, televizyonda iki program yapmaya dayanamıyorlar.

Sadece 5 gün dayanabildi!

Büyük yaygara koparılarak Sözcü TV'nin başına geçirilen Yılmaz Özdil, sadece 5 gün dayanabildi.

Medya Radar'ın haberine göre Özdil, Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldı. Özdil kararını ekip arkadaşlarına iletti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özdil'in ayrılık kararından sonra Sözcü TV'ye Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu olarak atanan Korcan Karar'ın bakacağı iddia edildi.

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