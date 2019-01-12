Bir tonluk ineği böyle çaldılar
Şanlıurfa'dan çaldıkları ineği hafif ticari aracın bagajına atan hırsızlar, Gaziantep'de polis tarafından durdurulunca yaya olarak kaçtı. İnek sahibine teslim edilirken polis hırsızların peşine düştü.12 Ocak 2019 Cumartesi 18:07
Şanlıurfa’da çaldıkları ineği hafif ticari araca yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar, Gaziantep’in Nizip ilçesinde yakayı ele verdi.
Zanlılardan 3’ü yaya olarak kaçarken, araç içerisinde 1 tonluk ineği gören polis gözlerine inanamadı.
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden çaldıkları inekle Gaziantep istikametine seyreden zanlılar, Şanlıurfa kara yolu Nizip Otogarı yakınlarında uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.
İnek sahibine teslim edildi
Uzun uğraşlar sonucu ineği araçtan çıkarmayı başaran polis ekipleri, kulak küpesindeki seri numarasından sahibine ulaştı. Büyükbaş hayvanın, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki İsmet Dündar’a ait olduğunu belirlenerek teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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