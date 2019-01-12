0553 313 94 23

Bir tonluk ineği böyle çaldılar

Şanlıurfa'dan çaldıkları ineği hafif ticari aracın bagajına atan hırsızlar, Gaziantep'de polis tarafından durdurulunca yaya olarak kaçtı. İnek sahibine teslim edilirken polis hırsızların peşine düştü.

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:07
Bir tonluk ineği böyle çaldılar

Şanlıurfa’da çaldıkları ineği hafif ticari araca yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar, Gaziantep’in Nizip ilçesinde yakayı ele verdi.

Zanlılardan 3’ü yaya olarak kaçarken, araç içerisinde 1 tonluk ineği gören polis gözlerine inanamadı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden çaldıkları inekle Gaziantep istikametine seyreden zanlılar, Şanlıurfa kara yolu Nizip Otogarı yakınlarında uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.

İnek sahibine teslim edildi

Uzun uğraşlar sonucu ineği araçtan çıkarmayı başaran polis ekipleri, kulak küpesindeki seri numarasından sahibine ulaştı. Büyükbaş hayvanın, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki İsmet Dündar’a ait olduğunu belirlenerek teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:07
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. gaziantep
  4. sanlıurfa
  5. hırsız
  6. nizip
  7. akçakale
  8. hafif ticari araç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. AK Parti Bayburt ilçe belediye başkan..
    3. Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan ziyaretler
    5. Bongo'nun Gabon'a döneceği iddiası
    6. Voleybol: Efeler Ligi
    7. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    8. "Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir..
    9. Futbol: Hazırlık maçı
    10. Anlaşma tamam! Ukrayna, Türkiye'den..
    11. Samsun'da doktorun darbedildiği iddiası
    12. Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019
    13. Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine..
    14. Arsenal, West Ham United'a kaybetti
    15. AK Parti Mardin ilçe belediye başkan..
    16. Netanyahu Arap ülkeleri dışişleri..
    17. Muhterem Nur'un "Gömlek ve yüzük..
    18. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye..
    19. Hakkari'de teröristlerin kış..
    20. Hackerlar, 11 Eylül saldırılarına dair..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi