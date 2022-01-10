Bir tokat da şovmen Kılıçdaroğlu’na! Kübra hanım kendini aştı!

HaberTürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop arasındaki 'MEB randevusu' diyalogunda, Şentop'un haklı olduğunu savundu.

Par, Kılıçdaroğlu'nun Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den KPSS konusunu görüşmek için randevu alamamasına ilişkin olarak, “Bırakın ana muhalefeti, genel başkanlığı, bir milletvekili bir yere gidecek, siz kapıyı kapatıyorsunuz. Tepkiyi TBMM Başkanı'nın göstermesi lazım. Niye gösteremedi? Çünkü saraydan talimat alması lazımdı tepki göstermesi için” dediğini hatırlattı.

Şentop'un da yayına bağlanarak “Siyasi partilerin genel başkanlarıyla günlük siyasi polemiğe girmem. Ben TBMM Başkanı'yım ve hukukçuyum. Bir milletvekilinin Anayasa ve içtüzükten kaynaklanan haklarının neler olduğunu, haklarla ilgili sorun yaşandığında Meclis Başkanı’nın ne zaman, hangi enstrümanlarla müdahale edeceğini gayet iyi biliyorum. Ama Meclis Başkanı milletvekillerinin her türlü taleplerini karşılayacak bir makamda değildir” ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yanıt verdiğini hatırlatan Par, şöyle devam etti:

"Doğrusu Şentop’un sözleri bana da mantıklı geldi. CHP yetkilileri çeşitli kurumlardan ani randevular istiyor, verilmediğinde de 24 saat bile beklemeden kapısında açıklama yapıyorsa bu siyasi bir eylemdir. Randevu vermeyen kurumları siyasi kaygıyla hareket ettiği gerekçesiyle eleştirebiliriz. Bir ülkenin ana muhalefet lideri yanında milletvekili heyetiyle bir kurumdan randevu istiyorsa o randevu verilmelidir. Bu, asgari nezaketin de gereğidir.

Fakat milletvekillerinin alınmadığı yer TBMM değilken, konunun yasama ile ilişkisi yokken, yaşam hakkına veya kürsü dokunulmazlığına müdahale eden bir durum da söz konusu değilken Meclis Başkanı niye tepki göstersin? Geçen söylediğimi tekrar edeyim; Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası’na yaptığı ziyaret yerli yerine oturmuştu. Fakat TÜİK ve MEB baskınları gündem yaratsa bile amaç üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövmekmiş gibi bir izlenim uyandırdı. Kemal Bey kusura bakmasın ama bu sefer Şentop haklıydı."