Bir TMMOB eksikti...

Resul Ekrem Şahan Ankara

Kendi alanı dışındaki her konuya karışarak ülkeyi geren karanlık odalar yine sahnede. Ülkemizde istikrarı bozmak ve toplumu kışkırtmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan TMMOB, İstanbul Seçimlerine ilişkin ‘Zillet İttifakı’nı destekleyen bir bildiri yayınlayarak yine haddini aştı. TMMOB Yönetiminin tüm üyeleri adına bildiri yayınlamasını kabul etmediklerini belirten TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, “YSK’nın vermiş olduğu karara saygı duyuyor, tüm kurum, kuruluş ve STK’ların alınan bu kararı hukukun ve demokrasinin gereği olarak saygı ile karşılamalarını bekliyoruz” dedi.