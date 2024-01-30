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Gündem Bir tepki de Uğur Dündar’dan geldi! ‘Ah Şanssız İzmir’
Gündem

Bir tepki de Uğur Dündar’dan geldi! ‘Ah Şanssız İzmir’

Yeniakit Publisher
2024-01-30 09:35:00 -
Bir tepki de Uğur Dündar’dan geldi! ‘Ah Şanssız İzmir’

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı göstermemesine tepki gösterdi.

Yerel seçim için partilerin çalışmaları devam ediyor.

Bu süreçte CHP, bir seçimi daha krizlerle geçiriyor.

Muhalefet, AK Parti'nin çıkardığı önemli adaylara ve vatandaşların CHP'li belediyelere yönelik hizmet eleştirileri karşısında yeni kararlar aldı.

İzmir'de Tunç Soyer dönemi sona erdi

Değişikliğin yapıldığı illerden biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Tunç Soyer, bu kez aday gösterilmedi. Parti kararıyla Cemil Tugay aday gösterildi.
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Böylelikle Tunç Soyer'in dönemi resmen sona ermiş oldu.

 

"Ah şanssız İzmir.."

Alınan karar muhalif kesimde ise tepkileri artırdı. Bu isimlerden biri de gazeteci Uğur Dündar.

Dündar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Belediye başkan adaylarına bakıyorum da CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor!

Ah şanssız İzmir... Oysa sen her şeyin en güzeline lâyıksın...

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