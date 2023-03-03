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Gündem Bir tepki daha! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na: Apoletlerini sök dedik sana
Gündem

Bir tepki daha! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na: Apoletlerini sök dedik sana

Bir türlü aday çıkaramayan Altılı Masa'nın adayını belirlediği ancak açıklamadığı toplantısının ardından İYİ Parti'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden açıklamalar peş peşe geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 00:49:00 - 2023-03-03 00:51:12
Bir tepki daha! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na: Apoletlerini sök dedik sana

Bir türlü aday çıkaramayan Altılı Masa'nın adayını belirlediği ancak açıklamadığı toplantısının ardından İYİ Parti'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden açıklamalar peş peşe geldi.

Altılı Masa'nın bugün yapılan toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda direttiği ileri sürüldü. Toplantının ardından İYİ Partili isimler peş peşe açıklamalar yaparak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etti.

'Apoletlerini sök dedik sana'

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Akşener'in "Gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir." sözüyle Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Öztürk, "Apoletlerini sök dedik sana..." diye yazdı.


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