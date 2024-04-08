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Medya Bir Sözcü iki yüzlülüğü! Düne kadar 'küstah' dedikleri Abdullah Zeydan'a bugün 'kazandı' diyorlar
Medya

Bir Sözcü iki yüzlülüğü! Düne kadar 'küstah' dedikleri Abdullah Zeydan'a bugün 'kazandı' diyorlar

Yeniakit Publisher
2024-04-08 03:08:00 - 2024-04-08 03:21:36
Bir Sözcü iki yüzlülüğü! Düne kadar 'küstah' dedikleri Abdullah Zeydan'a bugün 'kazandı' diyorlar

CHP'nin yayın organı Sözcü gazetesi, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözlerinin sahibi DEM'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a ilişkin süreçte iki yüzlü olduğunu yine ortaya koydu.

CHP, DEM'li Abullah Zeydan'ın, Türkiye'yi "PKK sizi tükürüğüyle boğar" ifadesini kullanarak tehdit etmesini "Küstahlık" diye yorumlamıştı.

2015 yılında bu başlığı atan aynı Sözcü gazetesi, aradan geçen yıllardan sonra CHP ile DEM ortaklığı söz konusu olunca, "küstah" dediği şahsın seçimi kazandığını yazmaya başladı.

Sözcü, mazbata krizinin yaşandığı ilk günden Zeydan mazbatasını alana kadar DEM'li küstaha destek verdi.


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