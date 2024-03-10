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‘Bir söz verdim kurtar beni Kürşat!’ ‘Siyaseti bırakırım’ diyen Akşener’den geri vites

Yeniakit Publisher
2024-03-10 16:49:00 -
‘Bir söz verdim kurtar beni Kürşat!’ ‘Siyaseti bırakırım’ diyen Akşener’den geri vites

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Bu seçimde oy vermezseniz; evime döneceğim. Siyaseti bırakacağım” sözlerine açıklık getirdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, çeşitli programlara katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Zorlu, kente görev yapan bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evine döneceğini ve siyaseti bırakacağı söylemini hatırlatması üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanı'mızın bu açıklaması, başta bir kararlılık iradesini milletimize olan yansıması olarak kabul etmemiz lazım. Çünkü İYİ Parti'nin kuruluş felsefesinde mücadele ve bu kararlılık vardır. Genel Başkanımız da en başından bu yana, bu partiyi kurduğumuz günden bu yana, milletimizle iç içe olmaya devam etti ve bu mücadeleyi sürdürdü.

Şimdi de yeni bir mücadele ortaya koyduk. Milletimiz için bu kararı aldık ve mücadeleyi sürdürüyoruz. Dolayısıyla Genel Başkanımızın bu noktadaki ifadesi; vatandaşlarımıza, milletimize bir çağrıdır. Bizim bu mücadele ruhumuzu, kararlılığımızı ve onlarla birlikte yol yürüme isteğimizin onlar tarafından desteklenmesi çağrısıdır.

Dolayısıyla siyasette böyle cesur çıkışları yapabilmek de Genel Başkanı'mıza has bir durumdur. Baktığınız zaman başka siyasi partilere böylesine dik ve kararlı; dik duruşu ortaya koyan başka bir Genel Başkan var mı? Tartışılmalı."

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