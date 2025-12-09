  • İSTANBUL
Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem'i yargılayan hakim ve savcılara tepki gösterdi! "Soruyorum size adalet bu mu?"
Gündem

Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem’i yargılayan hakim ve savcılara tepki gösterdi! “Soruyorum size adalet bu mu?”

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava duruşmasında yaşananlar büyük tepki topladı ve "Ekrem Skandalı" olarak nitelendirildi. Duruşmada yaşananlar, yargıya yönelik sert sözler ve tartışmalarla damga vurdu.

Ekrem İmamoğlu mahkeme salonuna girer girmez yaptığı ilk açıklamada, "Ben buraya suçlanmaya gelmedim, suçlamaya geldim" ifadelerini kullandı ve bu duruma sebep olanların "çatır çatır hesap vereceklerini" söyledi.

Duruşma sırasında Hakim ile İmamoğlu arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Hakim'in, "Üniversite zamanında ekonomik durumunuz nasıldı?" sorusuna karşılık İmamoğlu'nun, bu soruyu "Zurna'nın zırt dediği soru" olarak nitelemesi salonda gerginliğe yol açtı. İmamoğlu, hakime hitaben "Takıla takıla buna mı takıldınız? Bundan sonra soru sormadan iyi düşünün" şeklinde konuştu.

 

Hakim'in "Burada sorgulanan ben değilim, sizsiniz Ekrem Bey" hatırlatmasına ise İmamoğlu, "İcabında bir gün siz de sorgulanırsınız Hakim Bey" yanıtını verdi. Kendisini "Tarihin en korkusuz adamı benim" olarak tanımlayan İmamoğlu'nun, Savcı hakkında da "Koca Savcı 'terfi edeceğim' diye yalan söylüyor" şeklinde iddialarda bulunduğu belirtildi.

Yaşanan bu gelişmeler, yorumcular tarafından sert şekilde eleştirildi. Yorumlarda, "İnsanlık tarihinin en büyük hırsızı çıkmış, bu devletin hakiminden savcısına kadar racon kesmeye kalkıyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, bir belediye başkanının Türk yargısını tehdit etmesinin cezasız kalıp kalmayacağı sorgulandı.

"Bu hırsızın söylediklerinin yüzde birini sıradan bir vatandaş mahkemede söyleyebilir mi?" sorusu gündeme getirilirken, duruşmada yaşananların "tam bir skandal ve fiyasko" olduğu vurgulandı.

