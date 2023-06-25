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Dünya Bir sonraki adım işte bu! LGBT savunucusu pedofiliyi meşru göstermeye çalıştı!
Dünya

Bir sonraki adım işte bu! LGBT savunucusu pedofiliyi meşru göstermeye çalıştı!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 13:00:00 - 2023-06-25 13:02:46

Sapkın faaliyetlere ilişkin ''tercih'' açıklaması yapan ve özgürlük çağrılarında bulunan kitleler daha da ileriye gitti. Çocuk istismarı olan pedofiliyi meşru göstermeye çalıştı.

Sapkın faaliyetlere ilişkin ''tercih'' açıklaması yapan ve özgürlük çağrılarında bulunan kitleler daha da ileriye gitti. Çocuk istismarı olan pedofiliyi meşru göstermeye çalıştı.

Mirjam Heine, TED konuşmalarından birinde skandal sözlere imza attı. Heine, sapkınların dövizlerini kullanarak pedofiliyi meşru göstermeye çalıştı: "Duygularımızdan biz sorumlu değiliz, pedofillere saygı gösterin. Pedofilliğin cinsel tercih olduğunu kabul etmeliyiz.” Heine'nin bu sözleri insan hakları maskesiyle çocuk istismarı ve pedofiliye zemin hazırlamaya çalışan sapkınlık terörünün geldiği noktayı gözler önüne serdi.

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