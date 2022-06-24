Bir solcu feministin gözünden Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesi! Bakın kimlere ayrımcılık yapılmış (!)

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İsmailağa cemaati lideri, büyük alim Mahmud Efendi Hazretleri yüzbinlerin katıldığı cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ömrünü İslam'a vakfeden, hayatı boyunca talebeler yetiştiren, Türkiye'nin manevi rehberlerinden Mahmud Ustaosmanoğlu'nun ruhunu Hakk'a teslim etmesinden sonra, kinlerini içinde saklayamayan sol çevreler ürettikleri gerekçelerle tarikat ve cemaatleri hedef alan açıklamalarda bulundu.

T24'ün feminist yazarlarından Candan Yıldız da bugünkü köşesinde Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenaze törenini kendince uydurduğu gerekçelerle hedef aldı. Yıldız, Mahmud Efendi Hazretleri'ni son yolculuğuna uğurlayan İsmailağa Cemaati'nin bazı kişilere "ayrımcılık" yaptığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı programını takip etmenin usülünden bihaber gazeteci!

Basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarını nasıl takip edeceklerinin usülünden bihaber Yıldız, "Saat 12.00 civarlarında Saraçhane tarafında kalan caminin girişinde cami içine alınmadım. Polisler basın girişinin farklı olduğunu söylediler. Bu arada polise gazetecilik kartım olduğunu belirterek, buradan da girebilmem gerektiğini söyledim. Polis duvar, ben anlatmaya çalışan bir gazeteci..." dedi.

"Gazetecilere yönelik ayrımcılık burada bitmedi." diyen Yıldız, "Yaklaşık dört noktadan (ki bazı görevliler basın girişini bilmiyordu) sonra basın giriş yerine ulaştım… Bu kez de akreditasyon ayrımcılığı ile karşı karşıya geldim. Uzun ikna çabalarım yine duvardan döndü, ajans görevlilerinin yer aldığı 14 kişilik bir listenin dışında kimsenin alınmayacağı emri verildiğini ısrarla söylediler. Ben de ısrarla “görev yapmamızı engelliyorsunuz” itirazımı sürdürdüm. Tabii ki alınmadım. Diğer gazeteciler de “Cumhurbaşkanı’nı bile takip edebiliyoruz, bugün izin vermiyorsunuz” diye tepki gösterdiler, ancak nafile…" ifadelerini kullandı.

Kadınların cenazeye katılmamasına 'ayrımcılık' dedi

Mahmut Efendi Hazretleri'nin vasiyetini de hedef alan Candan Yıldız, "İkinci ayrımcılık kadınlara." diye yazdı.

İsmailağa cemaatinin duyurusunda kadınların cenazeye katılmamaları istenmişti. Tabii ki kadınlar, uzaktan da olsa cenazeye katıldılar. Mahmut Ustaosmanoğlu’nu çok sevdikleri her hâllerinden belliydi. Erkenden gelenler, parklarda Kur’an okuyup, dua edenler, ağlayanlar…

Konuştuğum kadınlardan biri, Şanlıurfa’dan gelmişti. Akdeniz Caddesi üzerindeki bir kaldırımda otururken yaklaştım yanına, sesi titreyerek konuştu benimle. Kadınların camiye alınmaması inanç dünyasında meşruydu. Zira onun deyimiyle dinen “mekruhtu” ama yine de camiye girip uzaktan da olsa görmek istediğini söyledi. Mahmut Ustaosmanoğlu’na olan sevgisini de şöyle tarif etti: İçimdeki boşluğun tarifi yok. Ne anne ne baba ne çocuk sevgisi ona olan sevginin önüne geçemez.

Saat 11.00’de yola çıktığını söyleyen başka bir kadın da İsmailağa cemaati lideri için “Sevgi seli bu. Kendimi bugün Kabe’de gibi hissettim. Cemaati takip ediyorum. Dürüst, temiz insanlar” diyordu.

Fatih’in girişindeki parkta oturup sevdikleri dini liderin cenazesini uzaktan, cep telefonundan canlı olarak izleyen kadınlar da vardı, kurdukları manevi bağı oturdukları yerde sessizce dua ederek gösterenler de...

Bir kadın, kadınların alınmamasının, "mekruh" olmasından değil, "büyük olan erkek kalabalığı içinde eziyet çekmemeleri" gerekçesinden kaynaklandığını söyledi.

Candan Yıldız, İsmailağa Cemaati'ne yönelik fitne sokma çabasına ilişkin şunları yazdı:

Fatih Camii'ne giden ara sokakların önemli bir kısmı, mesafenin cami ve halk arasında geniş tutulduğu polis bariyerleriyle çevriliydi. Vatandaşlardan biri "İnsanların geçeceği yere araçları almışlar" sözleri kulağıma çalındığında fark ettim park eden araçların Mercedes S-400 olduğunu. Zaten gelen siyasetçilerin hemen hepsi o bariyerlerin gerisinde kaldılar. Diğer yanda ise öğlenini simitle geçiren büyük bir kalabalık. Gelen halkla bağsız bir siyaset temsili vardı. Korumalar, bariyerler, resmi erkân, AKP’nin baş aktörü olduğu cari siyasetin, cemaat dünyasında da hiyerarşiyi büyüttüğünü gösteriyordu.