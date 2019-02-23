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Bir skandal iddia daha! Saniyeler içinde paylaşıyor

Akıllı telefonlarda on milyonlarca kişi tarafından indirilen popüler bazı uygulamaların, kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaştığı iddia edildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 06:48
Bir skandal iddia daha! Saniyeler içinde paylaşıyor

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, son dönemde veri ihlali  skandallarıyla gündeme gelen Facebook hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Gazetenin haberine göre, Wall Street Journal'ın 70 uygulama üzerinde  yaptığı testlerde, bu uygulamaların kalp sağlığı, tansiyonu, hamilelik durumu,  almayı düşündüğü evin fiyatı gibi hassas bilgilerini kaydettikten saniyeler sonra  Facebook ile paylaştığı tespit edildi.

Kullanıcıların, Facebook ile herhangi bir ilişkisi olmasa bile  verilerinin bu sosyal medya platformu ile paylaşıldığına dikkat çekilen haberde,  söz konusu verilerin kullanıcıların bilgileri ve istekleri dışında paylaşıldığı  ileri sürüldü.

Wall Street Journal'ın incelediği ve on milyonlarca kullanıcısı olan  uygulamalar arasında, Apple Store'da en çok indirilen sağlık uygulamalarından  biri olan "Instant Heart Rate" ve emlakçılık sitesi "Realtor.com" da bulunuyor.

Facebook'tan açıklama

Sosyal medya platformu Facebook'tan, Wall Street Journal'a konuyla  ilgili yapılan açıklamada, gazetenin haberinde bahsi geçen uygulamalara, hassas  verilerin gönderilmemesi için uyarıda bulunulduğu, uygulamaların bu uyarıya  uymaması halinde şirketin adım atacağı belirtildi.

Söz konusu uygulamaların, internet reklamları için Facebook ile veri  paylaşımında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Uygulama geliştiricilerine,  kullanıcılarına bizimle paylaştıkları bilgiler konusunda açık olmalarını zorunlu  kılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Facebook ve veri skandalları

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz  firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge  Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz  topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum  süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, nisan  ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde, şirketin veri sızıntısı  skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 06:48
  1. Facebook
  2. akıllı telefon
  3. Sosyal Medya
  4. Uygulama
  5. TEKNOLOJİ Haberleri

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