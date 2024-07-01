Bir skandal daha! Heykel işini beceremiyorsunuz, zorlamayın

Sabah yazarı Melih Altınok, Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşanan Atatürk heykeli krizini ele aldı. Altınok, önceki dönem AK Partili Belediye Başkanı tarafından yapılan rölyefin Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tepkilere yol açtığını hatırlattı; yeni yapılan heykelin de vasat olduğunu ifade etti. Yerel sanatçılarla çalışmanın zorunlu olup olmadığını sorgulayan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Edirne'nin Havsa ilçesinde, önceki dönem AK Partili Belediye Başkanı Aydın Balkan tarafından yapılan rölyefin Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle büyük tepkilere neden olduğunu söyleyen Havsa Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Özden, seçim vaadini yerine getirmiş. Şehre yeni bir Atatürk heykeli yaptırmış.

İlki gerçekten berbatmış. Heykeltıraşımız sağ olsun, kafasındaki Atatürk'ü yaratmış ve ortaya Yılmaz Özdil portresi çıkmış.

Ne var ki yeni Atatürk heykeli de vasat be başkan.

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Madem kararlısınız, illa yerel sanatçılarla mı çalışmak zorundasınız? Yok mu memlekette, binlerce Atatürk heykelinin kopyası dışında bir yorum ortaya koyacak sanatçılar?"