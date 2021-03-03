Bir skandal da Antalya’da! CHP’li tacizcilerin ‘ateş’i yükseldi

Kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan CHP yönetimi ve arka bahçesi konumundaki kadın dernekleri 104 gündür CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz vakaları karşısında manidar suskunluğunu korurken, taciz vakaları ise peşi sıra patlak veriyor. Önceki gün CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın, eşcinsel ilişki içerikli bir kaset sebebiyle CHP’den istifa etmesinin ardından dün de Antalya’nın Kepez ilçesinden bir taciz haberi geldi. 60 yaşındaki CHP’li Meclis Üyesi Cafer T.’nin, Kepez Belediyesi’nde görevli bir kadın Acil Tıp Teknisyenini taciz ettiği iddia edildi.

Taciz salgını ateşlerini yükseltti

Karıştığı bir erkek erkeğe ilişki rezaleti nedeniyle CHP’den istifa etmez zorunda kalan Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın ardından bu kez de Kepez Belediyesi’nde bir taciz vakası patlak verdi. Antalya Kepez Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi 60 yaşındaki Cafer T.’nin, koronavirüs salgını nedeniyle ateş ölçmekle görevli bir Acil Tıp Teknisyenine yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Taciz sonrası durumu üstlerine anlatan mağdure CHP’li tacizciden şikâyetçi olurken, olay savcılığa yansıdı. Kepez Belediyesi çalışanı uğradığı tacizi şu sözlerle aktardı: “O gün meclis toplantısı vardı bende kapıda ateş ölçmek, maske vermek amacıyla görevlendirildim. Ben sanığın ateşini ölçtükten sonra ateşinin yüksek olduğunu tekrar ölçmem gerektiğini söylediğimde sanık bana, ‘Ateşimin neden yüksek olduğunu sana burada gösterirdim ancak ortam müsait değil’ dedi. Yaşı itibariyle insan konduramıyor ancak bir kadın olarak ben bu durumu hissettiğim için çok rahatsız oldum. Durumu müdürümüze anlattım. Benim yanımda da diğer güvenlik arkadaşım vardı o da olayı duymuştur.”

Tacizci yanlış anlaşılmış!

Olayın yargıya intikal etmesi üzerine, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede CHP’li meclis üyesi Cafer T’nin cinsel taciz suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, cezalandırılması talep edildi. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen CHP Kepez Meclis Üyesi Cafer T. ifadesinde, yanlış anladığını ve suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek kendini savundu.

104’üncü günde 20. Vaka

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün 20 Kasım’da, parti teşkilatından bir kadına tecavüz etmesiyle CHP’de başlayan taciz tecavüz salgınında vaka sayısı, Kepez’deki skandalla birlikte 20’ye ulaştı. Parti teşkilatlarında yaşanan tecavüzler karşısında suskunluğunu koruyan CHP yönetimi ile arka bahçesi konumundaki kadın derneklerinin bu rezaletlere daha ne kadar kayıtsız kalacakları ise merak konusu oldu.