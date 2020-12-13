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Teknoloji Bir sızıntı daha! İlk kez görüntülendi
Teknoloji

Bir sızıntı daha! İlk kez görüntülendi

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 11 serisi için sürekli yeni sızıntı haberleri geliyor. Tanıtımına sayılı günlerin kaldığı bilinen Xiaomi Mi 11, iki adet dev lensten oluşan bir kamera kurulumuna sahip.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:53:00 -
Bir sızıntı daha! İlk kez görüntülendi

Xiaomi Mi 11 hakkında neredeyse hergün bir sızıntı haberini size ulaştırıyoruz. Bu haberlerde Mi 11'in birçok anlamda sektörde isminden söz ettirecek özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. İşlemci konusunda Snapdragon 888 yongasını ilk olarak kullanacak olan Mi 11 kamerasıyla da gündemde.

Xiaomi Mi 11 olduğu iddia edilen bir akıllı telefonu elinde taşıyan bir kişinin fotoğrafları internette paylaşıldı. Fotoğraflarda kamera kurulumunun iki adet devasa boyutta lensten oluştuğu görülüyor. Ancak kamera özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

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