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Dünya

Bir siz eksiktiniz! Fransa'dan Doğu Akdeniz çıkarması

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ederken Fransa'da bir hamle geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının ardından Fransa'nın bölgeye 2 savaş jeti ve 1 fırkateyn göndereceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:26:00 -
Bir siz eksiktiniz! Fransa'dan Doğu Akdeniz çıkarması

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken Fransa da oalaya müdahil oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün gece yaptığı açıklamalar sonrası Fransa'dan flaş bir hamle geldi.

2 savaş jeti ve 1 fırkateyn

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi sonrası Doğu Akdenizde askeri güçlerin geçici olarak arttırılması yönünde açıklamalar yapılmıştı. Bu açıklamadan saatler sonra Reuters, Fransa'nın bölgeye 2 Rafale savaş jeti ve 1 Lafayette fırkateyni göndereceğini duyurdu.

Füze, silah ve patlayıcı taşıyabiliyor

Fransa'nın bölgeye göndereceği Lafayette tipi fırkateyn, 125 metre uzunluğunda ve saatte 25 knot hıza çıkabiliyor. Fırkatyen, gemisavar füze, silah ve patlayıcı taşıyabiliyor.

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