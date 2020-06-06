"Bir siyasi beklentiniz mi var?" sorusuna Melih Gökçek'ten olay cevap

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV canlı yayınında Tahir Sarıkaya'nın sorularını cevapladı.

Gökçek Sarıkaya'nın "Neden Mansur Yavaş'ı bu kadar takip ediyorsunuz, bir siyasi beklentiniz mi var?" sorusuna "5 kez üst üste Ankaralılar beni seçmiş. Bir Ankaralı olarak Ankara ile ilgilenmemem mümkün mü? Mübalağa etmiyorum; Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in icraatlarını ayakta tutmak için çalışsın en büyük başarı odur" şeklinde cevap verdi.

23 buçuk yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı hatırlatan Gökçek'in açıklamaları şu şekilde:

Ben 23 buçuk yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. 2 yıl 3 ay Ankara milletvekilliği yaptım. 5 yıl Keçiören Belediye Başkanlığı yaptım. 2 yıl 3 ay da Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptım. Bürokratik ve siyasi hayatımı özetliyorum. Ankara'da doğdum ve Ankara'da okudum. Üniversiteyi de Ankara'da okudum. Hayatımın yüzde 85 Ankara'da geçti.

'Ankara'da seçim kaybetmedim'

Şimdi ben bir Ankaralı olarak Ankara'ya bu kadar hizmeti geçen bir insan olarak sadece bunlar tek taraflı değil. Ankaralılar beni 5 kez üst üste seçmiş. Allah'a hamd olsun, Ankara'da seçim kaybetmedim. Mansur Yavaş iki defa karşıma rakip olarak çıktı ikisinde de devirdim. Bunlar önce Allah'ın inayetiyle izniyle; Ankaralıların desteği de var ortada.

Bu kadar Ankaralı olan birisinin, Ankara'ya emeği geçen birisinin 'Ankara benim hayatım' diyen birisinin Ankara ile ilgilenmemesi mümkün mü?

'Mansur Yavaş için en büyük başarı...'

Mübalağa etmiyorum; Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in icraatlarını ayakta tutmak için çalışsın en büyük başarı odur.