Bir şirket daha halka arz oluyor!
Sermaye Piyasası Kurulu Tureks Turunç Madencilik’in halka arzına onay verdi. Talep toplamasının bu hafta yapılması bekleniyor.
Sermaye Piyasası Kurulu Tureks Turunç Madencilik’in halka arzına onay verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, Tureks Turunç Madencilik'in halka arzını onayladı. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 10.97 liradan satışa çıkacak. Halka arz talep toplamasının bu hafta yapılması gerekiyor.
Ekonomi
Borsada parası olanlar dikkat! Yakında halka arz olacak şirketler belli oldu, öyle devler var ki herkes şaşıracak
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Ekonomi
Borsada parası olanlar dikkat! Yakında halka arz olacak şirketler belli oldu, öyle devler var ki herkes şaşıracak
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