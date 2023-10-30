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Ekonomi Bir şirket daha halka arz oluyor!
Ekonomi

Bir şirket daha halka arz oluyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 07:37:00 - 2023-10-30 07:40:49
Bir şirket daha halka arz oluyor!

Sermaye Piyasası Kurulu Tureks Turunç Madencilik’in halka arzına onay verdi. Talep toplamasının bu hafta yapılması bekleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu Tureks Turunç Madencilik’in halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Tureks Turunç Madencilik'in halka arzını onayladı. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 10.97 liradan satışa çıkacak. Halka arz talep toplamasının bu hafta yapılması gerekiyor.

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