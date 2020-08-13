Bir sen eksiktin Siyonist! 'Tam dayanışma içerisindeyiz'
Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin açıklama yapan İsrail'in Atina Büyükelçiliği, Yunanistan ile tam dayanışma içerisinde olduklarını açıkladı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güçlenmesini istemeyen haçlı zihneyiti Yunanistan'a olan desteğini sürdürüyor.
Fransa, Mısır ve İsrail Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kazanım sağlamasını istemiyor.
İsrail'in Atina Büyükelçiliği Doğu Akdeniz'deki yakından takip ettiklerini ve deniz yetki alanları ve MEB konularında Yunannistan'ın yanında olduklarını belirterek, tam dayanışma içerisinde olduklarını açıkladı.