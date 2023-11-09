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Gündem Bir sen eksiktin Abdullah Gül!
Gündem

Bir sen eksiktin Abdullah Gül!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 18:31:00 -
Bir sen eksiktin Abdullah Gül!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yargıtay'ın Gezi hükümlüsü Can Atalay’ın tutukluluğu hakkında 'hak ihlali' diyen AYM üyeleri hakkında suç duyurunda bulunmasına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış olmuştur" diyerek Yargıtay'ı hedef aldı.

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasında mahkum olduktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay için 'hak ihlali' kararı vermişti. Yargıtay 3. Dairesi, AYM'nin TİP milletvekili Atalay'ın mahkumiyetiyle ilgili ihlal kararına "Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı" gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti ve AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Abdullah Gül Yargıtay'ı hedef aldı

Türkiye tarihine bir ilk olarak kayıtlara geçen Yargıtay'ın suç duyurusunun ardından AYM'nin 'kontrol mekanizmasının olmaması'na ilişkin tartışmalar başlarken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İzahi mümkün değil" ifadeleriyle Yargıtay'ı hedef aldı.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Gül, "Anayasa Mahkemesi'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış olmuştur" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Yüksek yargı organlarının yetki ve sorumlulukları Anayasamızda sarih bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen Yargıtay'ın dün aldığı kararın izahı mümkün değildir. Vaktiyle Anayasa Mahkemesi'nin özgürlük karşıtı vesayetçi kararlarını tenkit ve reddetmiş ama Anayasa'ya uyarak gereğini yerine getirmiştik. Anayasa Mahkemesi'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış olmuştur.
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Hukuk sistemi ve adalete olan güvenin kaybolmaması hayati derecede önemlidir. Ayrıca ekonomi ve dış politika uygulamalarında Türkiye'nin itibarını zedeleyecek ve hükümeti zor duruma sokacak bu hukuk kaosunun hızlı bir şekilde, olgun bir demokrasi anlayışı ve anayasal çerçevede çözümü bir zarurettir."

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