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Gündem Bir şehirde daha orman yangını!
Gündem

Bir şehirde daha orman yangını!

Çorum'da ormanlık alanda başlayan yangına müdahale edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 19:00:00 -
Bir şehirde daha orman yangını!

Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahacık köyü Karabalçık mevkisindeki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, yangının ormanlık alandaki sarp kayalık bölgede devam ettiğini söyledi.

Yangına itfaiye ekiplerinin 2 helikopter ile Bayat ve İskilip belediyelerinin 10 araçla müdahale ettiğini belirten Çiftçi, havanın kararmasının ardından yangına müdahalenin gece görüş özelliğine sahip iki yangın söndürme uçağıyla devam edeceğini aktardı.

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