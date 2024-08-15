Bir şehir bu görüntüyü konuşuyor!

Tarlasından domatesi koparttı ve kahvaltıda yemek için eve getirdi. Ancak domatesi incelediğinde hayatının şokunu yaşadı hemen bunu sosyal medyada paylaştı.

Tüm Türkiye'de hasat zamanı. Çiftçiler ürünlerini toplamaya başladı. Domateslerde bu yıl ürün fazla ancak yine de pazarlarda fiyat oldukça pahalı. Tarlada neredeyse 2 liraya satılan domates tüketiciye 20 liradan aşağıya gelmiyor.

Elazığ'da da domates hasadı başladı ancak bir vatandaş tarlasından koparıp eve getirdiği domatesin şeklini görünce hayatının şokunu yaşadı ve hemen bunu sosyal medyadan paylaştı.

Elazığ'da insan yüzünü andıran domatesi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan Şano Baydemir, tarlasından kahvaltı için kopardığı domatesinin şeklini değişik olduğunu fark etti.

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Eve getirip domatesi incelediğinde domatesin iki göz, burun ve ağız şeklini alarak insan yüzüne benzediğini gördü. Sosyal medyada paylaşılan domates binlerce beğeni aldı.