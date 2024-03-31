Bir seçim günü ve yatsıya kadar sürmeyen yalanlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bugün seçim günü..

5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçeceğiz.

Kim seçecek?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 61 milyon 441 bin 882 seçmen bugün oy kullanacak..

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Seçmen sayısı önemli...

Birkaç açıdan önemli...

1) Türkiye’nin komşularındaki iç karışıklıklar sebebi ile ev sahipliği yaptığımız komşu ülkelerin insanlarının seçmen yapıldığı iddialarını test etmek için önemli..

Birçok ilimizin belediye başkanının, göçmenler tarafından belirlenecek kadar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına yüz binlerce, milyonlarca kabul yapıldı iddialarının testi için önemli..

2) Korona döneminde, tüm dünyada yaşanılan ölüm sayılarına göre, çok daha az vefat haberi gelen Türkiye’de, ölümlerin gizlendiği, milyonlarca vefat olduğu, bunun ancak pandemi bittikten sonra ortaya çıkacağı iddialarının test edilmesi için önemli..