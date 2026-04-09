Dünya
Bir savaştan daha ateşkes kararı çıktı

Bir savaştan daha ateşkes kararı çıktı

ABD ve İran arasında varılan ateşkesin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya bayramı nedeniyle Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti. 11 Nisan saat 06.00'da başlayacak ateşkes, 12 Nisan sonuna kadar geçerli olacak.

Putin'den bir günlük ateşkes

Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna ile devam eden savaşta geçici bir ateşkes ilan etti. Karara göre çatışmalar, 11 Nisan sabahı saat 06.00 itibarıyla durdurulacak. Bu insani adımın, bayram süresince bölgedeki gerilimi bir nebze olsun düşürmesi hedefleniyor.

İlan edilen ateşkesin 12 Nisan günü sonuna kadar süreceği açıklandı. Bir tam günü kapsayacak olan bu uygulama ile tarafların dini bayram süresince askeri operasyonlara ara vermesi bekleniyor. Ateşkesin sahada nasıl karşılık bulacağı ise her iki ülkenin askeri birimleri tarafından yakından takip ediliyor.

 

Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den açıklama

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla, yaklaşan Ortodoks Paskalya bayramı (Mesih'in Kutsal Dirilişi) vesilesiyle, 11 Nisan saat 16.00'dan 12 Nisan 2026 gününün sonuna kadar ateşkes ilan edilmiştir."

Ayrıca, Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a bu süre zarfında tüm cephelerde muharebe operasyonlarını durdurma talimatı verildiği eklendi.

Açıklamanın devamında, "Kuvvetler, düşman tarafından gelebilecek olası provokasyonları ve her türlü saldırgan eylemi bastırmak üzere hazırlıklı olacaktır. Ukrayna tarafının da Rusya Federasyonu'nun bu örneğini takip edeceği anlayışından hareket ediyoruz," denildi.

 

Zelenski "ateşkes için hazırız." demişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski geçtiğimiz hafta, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes ilan etmek için Ukrayna olarak hazır olduklarını bildirmişti. Zelenski, "Tam veya enerjik bir ateşkes, Paskalya tatili sırasında bir ateşkes için hazırız." demişti.

